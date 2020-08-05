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Поздравляю с пополнением! Настя Каменских поделилась радостной новостью

В семье Насти Каменских и Потапа произошло пополнение — собака певицы Мими родила щенков.

Настя поделилась радостной вестью со своими подписчиками в Instagram и выложила милое видео.

— Мими и ее маленькая команда. Добро пожаловать в этот мир, — написала она.

 

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Mimi and her newborn Mimi-crew ???????? Welcome to this world ❤️ ⠀ Мими и ее маленькая команда ☺️ Добро пожаловать в этот мир ???? ⠀ #puppies #cuttestdog #bichonfrise

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях пользователи сразу начали поздравлять певицу и оставлять трогательные комментарии.

Поздравляю с пополнением!

Заряд мимимишности на целый день!

Какая же она красивая мама!

Не прошла стороной и певица Оля Полякова, которая также оставила свой комментарий.

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Кстати, о том, что супруги ожидают рождение маленьких собачек, рассказал Потап в интервью Маши Ефросининой.

Он сказал, что щенков еще до рождения “забронировали” подруги Насти.

Кроме этого Потап на Экзамене рассказал, что ссорится со своей женой редко и по мелочам.

По словам артиста, Каменских срывается со своего режима только из-за него и поэтому иногда злится.

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