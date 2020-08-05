В семье Насти Каменских и Потапа произошло пополнение — собака певицы Мими родила щенков.
Настя поделилась радостной вестью со своими подписчиками в Instagram и выложила милое видео.
— Мими и ее маленькая команда. Добро пожаловать в этот мир, — написала она.
В комментариях пользователи сразу начали поздравлять певицу и оставлять трогательные комментарии.
Поздравляю с пополнением!
Заряд мимимишности на целый день!
Какая же она красивая мама!
Не прошла стороной и певица Оля Полякова, которая также оставила свой комментарий.
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Кстати, о том, что супруги ожидают рождение маленьких собачек, рассказал Потап в интервью Маши Ефросининой.
Он сказал, что щенков еще до рождения “забронировали” подруги Насти.
Кроме этого Потап на Экзамене рассказал, что ссорится со своей женой редко и по мелочам.
По словам артиста, Каменских срывается со своего режима только из-за него и поэтому иногда злится.