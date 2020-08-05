В семье Насти Каменских и Потапа произошло пополнение — собака певицы Мими родила щенков.

Настя поделилась радостной вестью со своими подписчиками в Instagram и выложила милое видео.

— Мими и ее маленькая команда. Добро пожаловать в этот мир, — написала она.

В комментариях пользователи сразу начали поздравлять певицу и оставлять трогательные комментарии.

Поздравляю с пополнением! Заряд мимимишности на целый день! Какая же она красивая мама!

Не прошла стороной и певица Оля Полякова, которая также оставила свой комментарий.

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Кстати, о том, что супруги ожидают рождение маленьких собачек, рассказал Потап в интервью Маши Ефросининой.

Он сказал, что щенков еще до рождения “забронировали” подруги Насти.

Кроме этого Потап на Экзамене рассказал, что ссорится со своей женой редко и по мелочам.

По словам артиста, Каменских срывается со своего режима только из-за него и поэтому иногда злится.