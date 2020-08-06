Лидер популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась своим топом лучших хитов, а также рассказала о музыке детства и почему современные песни редко попадают в ее плейлист.

В детстве Юлия чаще всего слушала блюз, соул и училась петь, как джазовые дивы.

— Я выросла в семье музыкантов, поэтому в нашей семье всегда звучала хорошая музыка: джаз, соул, блюз. Чаще это были англоязычные песни. И мое детство ассоциируется у меня с Sade, Тони Брэкстон, Джорджем Бенсоном, Эллой Фицджеральд, Аретой Франклин. Я слушала лучших джазовых див и училась петь на их композициях. Также, конечно, меня не обошла слава Уитни Хьюстон и Мэраи Кэри, я также училась их приемам, — рассказала фронтвумен The Hardkiss.

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Песни в плейлист Юлии Саниной могут попасть только после теста на мелодичность, хотя современные песни отличаются ритмичностью.

— Я люблю мелодичную музыку. Я сама мелодист. Для меня важна красивая гармония и тексты, а вот ритмика для меня на втором плане. К сожалению, мировые тенденции таковы, что сейчас популярна именно ритмичная музыка, в частности рэп. Поэтому я ищу то, что можно напеть. В моем плейлисте редко появляется новая музыка, а больше треки из 90-х и 2000-х, — отметила певица.

Однако Юлия поделилась тем, что открыла для себя новую группу Catnapp, которая играет довольно мелодичную электронную музыку.

— Могу посоветовать группу, которую я открыла для себя после просмотра сериала Неортодоксальная от Netflix. Там была сцена, где герои отдыхают в ночном клубе в Берлине. И там звучала песня, которую я сразу нашла в Shazam, потому что она была довольно необычная. Это трек группы Catnapp, — рассказала певица.

По ее словам, каждый должен посмотреть легендарный выступление группы Queen на лондонском стадионе Уэмбли рамках благотворительного концерта Live Aid.

— Выступление Nirvana MTV Unplugged. Также можно взять любое выступление группы Rammstein. Даже если вы не слушаете их музыку, то вас заинтересует перфоманс, — добавила Юлия Санина.

К слову, у группы The Hardkiss в 2021 году десятилетний юбилей, который они отметят с фанами грандиозным шоу Десять на НСК Олимпийский 29 мая.

Топ-10 рок-песен от The Hardkiss

Andreas Johnson — Glorious

The Subways — Rock & Roll Queen

Stereophonics — Maybe Tomorrow

Alanis Morissette — You oughta know

RHCP — Under the bridge

BMTH — Doomed

Linkin park — Numb

Placebo — Bitter end

HIM — Join me in death

U2 — Love is blindness

Топ-10 музыкальных хитов 2020 года