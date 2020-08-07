Бессмертная гвардия и еще четыре фильма с Шарлиз Терон

В честь дня рождения Шарлиз Терон (7 августа) Факты ICTV сделали подборку 5 хороших фильмов с ее участием.

Бессмертная гвардия (2020)

Это фэнтезийный боевик от Netflix и режиссера Джины Принс-Байтвуд. Сценарий написан по одноименному комиксу Грега Руцка. Сюжет крутится вокруг главной героини Энди (Шарлиз Терон) и ее отряда, которому нужно спасти детей в Южном Судане. Но наниматель, бывший сотрудник ЦРУ Копли предает команду ради научных целей. Это типичный голливудский фэнтезийный боевик, в котором всех спасают супергерои. Однако фильм легкий, замысел о бессмертных, в прямом смысле, людей — интересный. Несмотря на местами чрезмерную фантастику, в фильме заложен глубокий смысл: о важности семьи, дружбы, совести и доброты.

Средняя оценка 6,4/10 на Rotten Tomatoes.

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Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

Продолжение старой франшизы. Фильм режиссера Джорджа Миллера. Шарлиз Терон играет одну из главных ролей — военачальницу Фуриоса, которая похищает фуру вместе с невестами главного злодея — Безсмертного Джо. Вскоре к ней присоединяется Макс (Том Харди) и помогает найти плодородные земли. Фильм представляет собой постапокалиптический боевик со многими экшн-сценами и трюками, которые выполнены каскадерами с использованием в целом минимальной компьютерной графики. Великолепная актерская игра, необычная задумка, хорошая реализация, динамичный боевик. Чего еще может не хватить ценителям экшена?

Средняя оценка 8,6/10 на Rotten Tomatoes.

Талли (2018)

Психологический триллер с элементами юмора. Фильм режиссера Джейсона Рейтмана. Талли (Шарлиз Терон) испытывает послеродовую депрессию, и вдобавок, разгребает в одиночку все дела, которые свалились на нее. Фильм показывает всю тяжесть женского труда и мужчин, которые не замечают и не облегчают жизнь своих жен во время такого тяжелого периода. На фоне того, что происходит, на помощь Талли приходит няня, которая стала, в буквальном смысле, спасением для семьи, но позже оказывается, что это альтер-эго главной героини. Фильм очень глубокий и помогает посмотреть на проблему ухода за детьми и домашними делами.

Средняя оценка 7,59/10 на Rotten Tomatoes.

Монстр (2003)

Криминальная биография, драма. Режиссер Пэтти Дженкинс. Фильм на реальных событиях рассказывает о проститутке-серийном убийце, которая застрелила 7 своих клиентов. Эйлин Уорнос (Шарлиз Терон) действовала по собственному “кодексу чести” и не убивала клиентов, которые не казались ей мерзавцами. За эту роль Шарлиз Терон получила Оскар за Лучшую женскую роль.

Средняя оценка 7.16/10 на Rotten Tomatoes

Скандал (2019)

Фильм режиссера Джея Роуча по сценарию Чарльза Рэндольфа, драма. Сюжет построен вокруг трех женщин: Шарлиз Терон (Мегино Келли), Робби (Кайла Поспишил) и Николь Кидман (Гретхен Карлсон), которые пострадали от сексуальных домагательств директора медиакампании Fox News Роджера Айлса. За этот фильм Шарлиз была номинирована на Оскар за Лучшую женскую роль.

Средняя оценка 6,7/10 на Rotten Tomatoes

Шарлиз Терон — актриса, продюсер, родилась в Бенони (Южно-Африканская Республика) 7 августа 1975. Получила известность в конце 90-х сыграв в таких известных фильмах как: Адвокат дьявола, Два дня в долине, Могучий Джо Янг, Правила виноделов.