Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым.
Певица прибыла в аэропорт Борисполь из Минска.
— Пограничники выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров, — заявили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Глюкозу в Украину не пустили и запретили въезд на три года.
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Певица вылетела обратным рейсом в Беларусь.
Когда пограничники спросили, как певица относиться к оккупации полуострова РФ, то она заявила, что Крым украинский.
Зимой этого года в Украину также не пустили популярного в РФ блогера Гусейна Гасанова. Об этом он сообщил в Instagram Stories. Якобы он провел в киевском аэропорту шесть часов в ожидании, после чего ему пришлось улететь обратно.
Гасанов не подтвердил свою цель пребывания в Украине и потому получил отказ в пересечении границы.