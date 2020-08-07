Популярный украинский певец Макс Барских выпустил новый сингл Silence.

Это первая англоязычная работа исполнителя за последние 8 лет.

— Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и все, что с этим связано. Быстрая езда на кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованные танцы под хороший бит. Silence — это музыка, которая создана для настроения, для веселья, — комментирует артист.

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Выполненная в стиле summer house, композиция подойдет для летних вечеринок и фестивалей под открытым небом.

Lyric-видео на сингл Silence было снято режиссером Аланом Бадоевым в сотрудничестве с агентством Pink Kiss, которое объединяет в творческой коллаборации лучших фотографов, моделей, режиссеров и инфлюенсеров.

Премьера нового клипа LOBODA

31 июля состоялась премьера клипа LOBODA на песню Boom Boom, записанной вместе с российским рэпером PHARAOH.

В съемках приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса — Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и другие.

Продюсером одиозного видеоклипа стал актер и юморист Александр Гудков.