Популярный украинский певец Макс Барских выпустил новый сингл Silence.
Это первая англоязычная работа исполнителя за последние 8 лет.
— Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и все, что с этим связано. Быстрая езда на кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованные танцы под хороший бит. Silence — это музыка, которая создана для настроения, для веселья, — комментирует артист.
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Выполненная в стиле summer house, композиция подойдет для летних вечеринок и фестивалей под открытым небом.
Lyric-видео на сингл Silence было снято режиссером Аланом Бадоевым в сотрудничестве с агентством Pink Kiss, которое объединяет в творческой коллаборации лучших фотографов, моделей, режиссеров и инфлюенсеров.
Премьера нового клипа LOBODA
31 июля состоялась премьера клипа LOBODA на песню Boom Boom, записанной вместе с российским рэпером PHARAOH.
В съемках приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса — Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и другие.
Продюсером одиозного видеоклипа стал актер и юморист Александр Гудков.