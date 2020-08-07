Сын Виктора Павлика Павел умер от онкологического заболевания. Ему был 21 год.

Об этом сообщила мать Павла Лора Созаева в соцсети и прикрепила видео с маленьким сыном.

— Забрал Господь моего ангела! — написала она.

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На видео маленький Павел читает молитву.

Болезнь Павла Павлика

Павел Павлик боролся с раком костей. Парень перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но болезнь не отступила.

20 июня он заявил, что отказывается от лечения.

Болезнь ему диагностировали в октябре 2018 года.

Фото: Александр Павлик