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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Сегодня пятница! Каменских напомнила о конце рабочей недели сексуальным фото

Известная украинская певица Настя Каменских продолжает публиковать сексуальные летние фото в купальнике.

Сегодня 33-летняя звезда разместила в Instagram снимок в стильном черном бикини с бахромой.

Свой пляжный образ Каменских дополнила трендовыми очками-авиаторами и белыми наручными часами.

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— Слышали хорошие новости? Сегодня пятница! – подписала снимок Настя Каменских на английском.

 

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Heard the great news?It’s FRIDAY!  ⠀ #beachvibes #fridayvibes #morningmood

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских проводит свой отпуск в Турции и регулярно публикует снимки и видео. Даже во время отдыха певица умудряется заниматься спортом.

28 июля Каменских поделилась с поклонниками новым видео в Tik-Tok. В начале ролика Настя позирует в воде, а когда начинается быстрый ритм, она ныряет в море, изображая при этом бег.

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