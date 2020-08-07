Лидер группы Антитела Тарас Тополя составил собственную подборку из пяти украинских песен, которые постоянно слушает.

У некоторых исполнителей артист не смог выделить только одну композицию, потому назвал сразу целый альбом.

Владимир Ивасюк — Водограй

Песня Водограй Владимира Ивасюка стала одной из самых известных украинских песен за пределами страны.

Она написана еще в 1970 году и в свое время стала лучшей песней СССР.

Тарас Петриненко — Зорепадом летять роки

Тарас Петриненко — украинский композитор, певец, народный артист Украины.

— У Тараса Петриненко есть пять песен, которые я считаю шедеврами и которые переживут поколения, — добавил лидер группы.

Океан Эльзы — Коли тобі важко

Песня входит в шестой студийный альбом группы, вышедший в 2007 году. Слова и музыку написал сам Святослав Вакарчук.

Alyosha — Світло

Alyosha — жена Тараса Тополи Елена. Супруги воспитывают двоих детей.

Певица представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение 2010 в Осло, где заняла девятое место.

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Скрябин — Модна країна

По словам лидера группы Антитела, ему нравится все альбом Скрябина с одноименным названием.

Текст и слова песни принадлежат Андрею Кузьменко.

Клип Кино

Группа Антитела презентовал клип на песню Кино, которая стала своеобразным откликом на события настоящего времени. Работа над клипом началась еще за несколько месяцев до съемок.