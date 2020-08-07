Телеканал СТБ начал съемки романтического реалити Холостячка.

Главная героиня шоу, актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина рассказала, как проходят первые вечеринки на проекте.

— От первой вечеринки я ожидала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными знакомствами, невероятной харизмой, — поделилась Ксения.

Вместо привычных роз, героиня шоу будет дарить мужчинам на церемонии красивые тематические бутоньерки.

Читайте: Любовь и спокойствие: Ксения Мишина об идеальном подарке на День рождения

Ксения не скрывает, что у нее присутствовало волнение перед стартом съемок.



























Роз на церемонии не будет: стартовали съемки шоу Холостячка / 7 фотографий

— Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть как-то непонятно из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно.

Неизменный ведущий проекта Холостяк Григорий Решетник стал ведущим и реалити Холостячка. Он признался, что больше волнуется за участников, а не за Ксению.

— Как Ксения волновались на первой церемонии, как она общалась с мужчинами, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами – это невероятно! Уже завидую нашим зрителям, которые осенью увидят на СТБ Холостячку.

Григорий Решетник убежден, что благодаря шоу ко многим украинским женщинам вернется вера в настоящих мужчин.

Премьера романтического реалити Холостячка на СТБ состоится уже этой осенью.

В начале июля Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у Ксении Мишиной, в котором она поделилась ожиданиями от предстоящего шоу и рассказала о своем сыне Платоне.

Ксения описала идеал мужчины — он должен быть ответственным, серьезным и ориентированным на семью.