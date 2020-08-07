За два дня до выборов в Беларуси Макс Корж выпустил песню Времена. Это третий трек артиста в 2020 году. Ранее вышли песни Разнесем и Малолеткой.

— Мой байк летит подальше от города. Теперь свобода дороже золота, — поет Макс.

Поклонники уже отметили, что новая песня Времена не совсем похожа на стиль Коржа. Несмотря на это, композиция не оставила фанатов равнодушными.

— Это первый признак того, что в 2020 не все потеряно! — Лишний кайф в уши! — На Цоя немного похоже, только музыка более современная! — Мир восстанавливается после пандемии! Вот и трек от Коржа появился! — Мурашки то не уходят от начала и до конца!

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Некоторые пользователи пытаются найти в песне политический подтекст:

— Скорее всего песня о нынешней обстановке в родной Беларуси, — пишут они.

Выборы президента в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа 2020 года. В день тишины в ряде городов анонсировали бесплатные концерты с участием украинских звезд.

Среди заявленных артистов — Тина Кароль, Олег Винник и Павел Зибров.

При этом пресс-службы украинских артистов не отвечают на запросы и не комментируют эту ситуацию.