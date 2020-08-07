Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

В 2020 не все потеряно: Макс Корж презентовал трек Времена

За два дня до выборов в Беларуси Макс Корж выпустил песню Времена. Это третий трек артиста в 2020 году. Ранее вышли песни Разнесем и Малолеткой.

— Мой байк летит подальше от города. Теперь свобода дороже золота, — поет Макс.

Поклонники уже отметили, что новая песня Времена не совсем похожа на стиль Коржа. Несмотря на это, композиция не оставила фанатов равнодушными.

— Это первый признак того, что в 2020 не все потеряно!

— Лишний кайф в уши!

— На Цоя немного похоже, только музыка более современная!

— Мир восстанавливается после пандемии! Вот и трек от Коржа появился!

— Мурашки то не уходят от начала и до конца!

Читайте: Deep Purple выпустили новый альбом — Whoosh

Некоторые пользователи пытаются найти в песне политический подтекст:

— Скорее всего песня о нынешней обстановке в родной Беларуси, — пишут они.

Выборы президента в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа 2020 года. В день тишины в ряде городов анонсировали бесплатные концерты с участием украинских звезд.

Среди заявленных артистов — Тина Кароль, Олег Винник и Павел Зибров.

При этом пресс-службы украинских артистов не отвечают на запросы и не комментируют эту ситуацию.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка