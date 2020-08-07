Удаленный лай собак номинирован на американскую телепремию Эмми. Это документальный фильм о мальчике, который живет на Донбассе в то время, как там идет война.

Об этом сообщил ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.

Фильм попал в категорию Выдающийся документальный фильм о современных событиях. Он принадлежит производству Дании, Швеции и Финляндии.

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По словам Сафарова, фильм выбирали из 2 тыс. работ.

Также он рассказал, что на премию номинированы такие медиагиганты, как HBO, PBS, CNN и Netflix.

Победил фильм или нет станет известно 20-21 сентября в США.

Мои мысли тихие

Осенью на НВО Europe выйдет дебютный украинский фильм Мои мысли тихие от режиссера Антонио Лукича.

Контракт на показ ленты подписали весной, но, только в июле завершился этап передачи всех материалов ленты согласно международным стандартам QC компании HBO.

Фото: Final cut