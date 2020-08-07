Сын Виктора Павлика умер от рака

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал смерть 21-летнего сына. Павел ушел из жизни после двухлетней борьбы с саркомой позвонков.
— Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное, — написал Павлик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте: Умер сын Виктора Павлика, болевший раком
Слова соболезнования и поддержку семье уже выразили многие украинские знаменитости, среди которых Александр Пономарев, Екатерина Бужинская, Алена Мозговая, Анжелика Рудницкая и многие другие.
Павел Павлик боролся с раком костей с 2018 года. Парень перенес длительный курс химио- и лучевой терапии, но болезнь не отступила.
Летом сын Павлика отказался от лечения. Последние дни своей жизни он провел в хосписе.
Фото: Виктор Павлик