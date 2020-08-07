Сын Виктора Павлика умер от рака

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал смерть 21-летнего сына. Павел ушел из жизни после двухлетней борьбы с саркомой позвонков.

— Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное, — написал Павлик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik) 7 Авг 2020 в 4:28 PDT

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Слова соболезнования и поддержку семье уже выразили многие украинские знаменитости, среди которых Александр Пономарев, Екатерина Бужинская, Алена Мозговая, Анжелика Рудницкая и многие другие.



















Виктор Павлик прокомментировал смерть сына / 5 фотографий

Павел Павлик боролся с раком костей с 2018 года. Парень перенес длительный курс химио- и лучевой терапии, но болезнь не отступила.

Летом сын Павлика отказался от лечения. Последние дни своей жизни он провел в хосписе.

Фото: Виктор Павлик