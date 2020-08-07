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Виктор Павлик прокомментировал смерть сына

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал смерть 21-летнего сына. Павел ушел из жизни после двухлетней борьбы с саркомой позвонков.

— Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное, — написал Павлик.

 

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Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

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Слова соболезнования и поддержку семье уже выразили многие украинские знаменитости, среди которых Александр Пономарев, Екатерина Бужинская, Алена Мозговая, Анжелика Рудницкая и многие другие.

  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
  • Сын Виктора Павлика умер от рака
Виктор Павлик прокомментировал смерть сына / 5 фотографий

 

Павел Павлик боролся с раком костей с 2018 года. Парень перенес длительный курс химио- и лучевой терапии, но болезнь не отступила.

Летом сын Павлика отказался от лечения. Последние дни своей жизни он провел в хосписе.

Фото: Виктор Павлик

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