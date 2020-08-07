Как менялась София Ротару

7 августа популярной украинской певице Софии Ротару исполняется 73 года. Факты ICTV собрали архивные и малоизвестные фото народной артистки.

Детство

София Ротару родилась 7 августа 1947 в селе Маршинцы Черновицкой области. Родом из многодетной семьи виноградарей. С детства София участвовала в концертах, играла на баяне и пела в хоре.

Молодость и начало карьеры

В 1962 году Ротару победила на областном конкурсе художественной самодеятельности. За ее уникальный и мелодичный голос с нотками сопрано земляки назвали буковинским соловьем.

В 1965 году фото юной певицы украсило обложку журнала Украина. Именно после этой фотографии в Ротару влюбился Анатолий Евдокименко — ее будущий муж. Позже у пары родился сын.

Всемирное признание

Настоящий успех пришел в 1971 году, когда София сыграла главную роль в музыкальном клипе. После этого певица начала работать в Черновицкой филармонии и собрала свой ансамбль, названный в честь судьбоносного клипа.

Благодаря композитору и земляку певицы Владимиру Ивасюку, который писал для нее песни, Ротару быстро прославилась как в Украине, так и за ее пределами.

Дебют в кино

В 1980 году в фильме Где ты, любовь? артистка спела песню Первый дождь. Руководителям Всесоюзного радио не понравилось пение Ротару, они пытались запретить песню, но она стала очень популярной даже без радиоэфиров. Несмотря на то, что Софию назвали плохой актрисой, она дальше пробовала себя в новых амплуа.

Эксперименты в творчестве

Некоторое время певица пыталась осваивать разные стили. После этого на свет появились песни Луна в стиле европоп и Мое в стиле хард-рока. В 1986 году София Ротару стала народной артисткой СССР за вклад в развитие музыкального искусства.

Распад СССР

Изменения политической системы никак не повлияли на карьеру певицы. Именно в это время она выпускает сборники со своими лучшими песнями.

Годы независимости

В 2000 году София Михайловна становится обладательницей звания Женщина года. В 2002 — героем Украины.

Сейчас артистка реже появляется на публике. Обычно проводит время с семьей и является активной пользовательницей социальной сети Instagram.

Недавно Факты ICTV писали о поместье Софии Ротару под Киевом.

Фото: Личный архив Cофии Ротару