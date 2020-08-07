Американские хип-хоп исполнительницы Cardi B и Megan Thee Stallion представили совместный клип на трек WAP.

Для Cardi B сингл WAP стал первым в 2020 году, а для Megan Thee Stallion он является продолжением мартовского альбома Suga.

В клипе исполнительницы бродят по особняку, заглядывая в разные в комнаты.

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В одной из них Cardi B постает вся в леопардовом принте и с голой грудью. Также в откровенном наряде в ролике засветилась блогер и бизнес-леди Кайли Дженнер.

Билли Айлиш — My Future

Американская певица Билли Айлиш представила новый трек и клип на песню My Future.

Песня рассказывает о прошлом Билли и как оно повлияло на ее творчество.