Украинская певица Настя Каменских показала трогательное видео, котором она играет с новорожденными белоснежными щенками.
Пополнение в семью принесла любимица артистки собака Мими породы бишон фризе.
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Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички ползают вокруг.
— Они идеальны! Пусть ваш день начнется в этой нежности и умиления, — написала Каменских.
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You are pewfection Let your morning starts with these cutenesses ⠀ #puppie #bichonfrise #lovelydog
Пополнение в семьи Каменских
5 августа в семье Насти Каменских и Потапа произошло пополнение — собака певицы Мими родила щенков.
Настя поделилась радостной вестью со своими подписчиками в Instagram и выложила милое видео.