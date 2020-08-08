Украинская певица Настя Каменских показала трогательное видео, котором она играет с новорожденными белоснежными щенками.

Пополнение в семью принесла любимица артистки собака Мими породы бишон фризе.

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Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички ползают вокруг.

— Они идеальны! Пусть ваш день начнется в этой нежности и умиления, — написала Каменских.

Пополнение в семьи Каменских

5 августа в семье Насти Каменских и Потапа произошло пополнение — собака певицы Мими родила щенков.

Настя поделилась радостной вестью со своими подписчиками в Instagram и выложила милое видео.