Папа, я тебя люблю. Виктор Павлик поделился трогательным видео с сыном

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками коротким видео со своим сыном, которое затрагивает до слез.

7 августа после продолжительной борьбы с раком костей 21-летний Павел Павлик умер.

На кадрах видео он дважды говорит слова Папа, я тебя люблю — в своем детстве, на сцене рядом с папой и в последние дни своей жизни, в больничной палате.

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Соцсети Виктора Павлика переполняют комментарии поклонников и коллег с соболезнованиями и светлыми пожеланиями.

— Спасибо, люди добрые всем за сочувствие! — ответил певец.

С момента обнаружения рака в 2018 году Павел Павлик прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Последние дни своего лечения он провел в хосписе.

О смерти Павла Павлика сообщила его мать, первая жена певца Лора Созаева.

В соцсети она прикрепила видео с маленьким сыном, который читал молитву.