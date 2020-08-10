Антонио Бандерас заболел коронавирусом

У известного актера Антонио Бандераса 10 августа подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

Об этом он написал в своем Instagram, добавив, что узнал о своем диагнозе на собственный день рождения.

10 августа Антонио Бандерас празднует юбилей 60 лет.

— Время на изоляции я проведу за чтением, буду отдыхать и обдумывать все, что со мной произошло за 60 лет, — поделился он с поклонниками.

Читайте: Том Хэнкс, который оправился от Covid-19, поддержал мальчика с именем Корона

Антонио Бандерас (настоящее имя — Хосе Антонио Домингес Бандера) — известный голливудский актер испанского происхождения, снявшийся в таких фильмах, как Маска Зорро, Искушение, Кожа, в которой я живу, Боль и слава.

Считается одним из самых привлекательных актеров за всю историю Голливуда.

Коронавирус у Мела Гибсона

Известный американский актер Мел Гибсон переболел коронавирусом в апреле и тайно был госпитализирован.

Менеджер 64-летнего актера рассказал, что в настоящее время у Гибсона есть антитела и он здоров.

В больнице актера лечили препаратом Ремдесивир.

Источник: antoniobanderasoficial