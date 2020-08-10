Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нужно загорать

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала своих поклонников горячей серией фото в Instagram.
На снимках Надя позирует обнаженной с распущенными волосами на газоне возле своего дома.
Ее тело едва прикрывают короткие джинсовые шорты.
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— Ой, а чего такая бледная , тебе бы подзагореть, — подписала фото Дорофеева.
Подписчики с восторгом оценили фото — только за один час пост певицы собрал более 150 тыс. лайков.
В конце апреля Надя Дорофеева праздновала свой 30-й день рождения.
Факты ICTV собрали топ-10 самых откровенных образов певицы, начиная от ярких высоких сапог и заканчивая стильным удлиненным пиджаком под пояс.
Фото: nadyadorofeeva