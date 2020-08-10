У Арнольда Шварценеггера родился внук

30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила ребенка от актера Криса Пратта.

Эту новость подтвердил брат Кэтрин Патрик.

— Они молодцы — только что сделали ей маленький подарок, — сказал он указывая на пакет с розовой лентой.

Дату рождения ребенка или его пол Патрик не сообщил.

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Арнольд Шварценеггер навестил дочь дома в пятницу, 7 августа.

Источники сообщают, что видели Пратта в больнице района Санта-Моники 7 августа.

Беременность Кэтрин Шварценеггер

О беременности рассказала 1 мая во время своего шоу мать Кэтрин. Тогда его гостем стал Крис Пратт.