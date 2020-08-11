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Forbes назвал 10 самых дорогих актеров мира — кто возглавил список

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира. Возглавил его Дуэйн Джонсон, который за прошлый год заработал $87,5 млн.

Из них $23,5 млн приходятся на фильм Красное уведомление.

дуейн джонсон

Второе место в рейтинге занял Райан Рейнольдс с доходом $71,5 млн. Кстати, за съемки в фильме Красное уведомление он получил $20 млн.

Тройку лидеров замыкает Марк Уолберг, заработавший $58 млн. Значительная часть этого дохода пришлась на гонорар от фильма Правосудие Спенсера.

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В десятку самых высокооплачиваемых актеров мира попали:

  • Бен Аффлек ($55 млн);
  • Вин Дизель ($54 млн);
  • Акшай Кумар ($48,5 млн);
  • Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн);
  • Уилл Смит ($44,5 млн);
  • Адам Сэндлер ($41 млн);
  • Джеки Чан ($40 млн).

Дуэйн Джонсон и в прошлом году возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. В 2019 году его доход составил $89,4 млн.

А вот на втором месте в прошлом году был Крис Хемсворт с доходом $76,4 млн.

Источник: Forbes

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