Голливудская актриса Алисса Милано, которая переболела коронавирусом, пожаловалась на состояние своих волос после лечения.

47-летняя звезда сериала Все женщины — ведьмы опубликовала видео, в котором рассказала, что у нее после болезни начали сильно выпадать волосы.

Более того, в ролике она показала, как теряет целые пряди мокрых волос во время расчесывания.

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— Я хочу показать, что Covid-19 делает с вашими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Во время расчесывания я теряю огромное количество волос из-за Covid-19, носите маски, черт побери, — заявила актриса.

Свой пост Милано также подписала хэштегом #WearADamnMask (Носите проклятую маску).

Коронавирус у Мела Гибсона

Известный американский актер Мел Гибсон переболел коронавирусом в апреле и тайно был госпитализирован.

Менеджер 64-летнего актера рассказал, что в настоящее время у Гибсона есть антитела и он здоров.

В больнице актера лечили препаратом Ремдесивир.