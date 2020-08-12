Популярный украинский певец Monatik выпустил тизер к своему новому клипу Ритм.

— Ритм … Скоро в мониторах, — так он подписал видео.

Легкий ритм песни сопровождается странными танцами яркой компании на танцполе.

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Будущий клип певец анонсировал уже второй раз: первый тизер был опубликован еще 5 августа.

За это время ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Дату премьеры клипа на песню Ритм Monatik не оглашает.

LOBODA — Boom Boom

31 июля состоялась премьера клипа Boom Boom Светланы Лободы и рэпера PHARAOH.

В съемках клипа, креативным продюсером которого стал актер и юморист Александр Гудков, приняли участие Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и другие представители российского шоу-бизнеса.

Фото: monatik_official