12 августа Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу. Пара женилась еще 20 мая, однако само празднование пришлось перенести.

В Instagram Даши уже появилось первое видео со свадьбы. На нем отец ведет девушку под венец.

Дорога к арке с обеих сторон украшена голубыми и белыми цветами. Гости встречают невесту громкими аплодисментами.

Кстати, в недавнем интервью пара рассказала, что планировала позвать на свадьбу и нескольких девушек из проекта, в частности Наталью, которая жила с Дашей в одной комнате.

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А на этом видео уже можно посмотреть, как гуляют на свадьбе у Добрынина и Квитковой.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Galya Rudenko (@galyarudenko) 12 Сер 2020 р. о 8:56 PDT

Никита Добрынин был главным героем девятого сезона шоу Холостяк, в котором победила Даша Квиткова.

Это первый случай в истории шоу в Украине и третий в мире, когда пара смогла не только сохранить отношения, но и жениться после проекта.

Свадьба на Бали

Свадьба Никиты Добрынина и победительницы проекта Холостяк 9 Даши Квитковой из-за карантина перенесут с мая до начала сентября. Так утверждала пара в апреле, однако впоследствии все же решили отпраздновать свадьбу раньше.

Свадьба звездной пары должна была состояться на Бали, но потом влюбленные решили жениться в Киеве.

Фото: Холостяк СТБ