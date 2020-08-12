12 августа Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу. Пара женилась еще 20 мая, однако само празднование пришлось перенести.
В Instagram Даши уже появилось первое видео со свадьбы. На нем отец ведет девушку под венец.
Дорога к арке с обеих сторон украшена голубыми и белыми цветами. Гости встречают невесту громкими аплодисментами.
Кстати, в недавнем интервью пара рассказала, что планировала позвать на свадьбу и нескольких девушек из проекта, в частности Наталью, которая жила с Дашей в одной комнате.
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А на этом видео уже можно посмотреть, как гуляют на свадьбе у Добрынина и Квитковой.
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Никита Добрынин был главным героем девятого сезона шоу Холостяк, в котором победила Даша Квиткова.
Это первый случай в истории шоу в Украине и третий в мире, когда пара смогла не только сохранить отношения, но и жениться после проекта.
Свадьба на Бали
Свадьба Никиты Добрынина и победительницы проекта Холостяк 9 Даши Квитковой из-за карантина перенесут с мая до начала сентября. Так утверждала пара в апреле, однако впоследствии все же решили отпраздновать свадьбу раньше.
Свадьба звездной пары должна была состояться на Бали, но потом влюбленные решили жениться в Киеве.
Фото: Холостяк СТБ