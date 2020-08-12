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Счастье находят не сразу: Добрынин посвятил Квитковой песню

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу 12 августа, хотя официально пара женилась еще 20 мая.

Празднование пришлось перенести из-за карантина. Сначала супруги хотели устроить свадьбу на Бали, потом перенесли в Киев на сентябрь, но, в конце-концов, остановились на августе.

На свадьбе Никита Добрынин сделал своей жене неожиданный подарок — посвятил ей песню.

— Главный закат на острове, счастье находят не сразу.

Но вот мы нашли друг друга под этими звездами.

Читайте: Первые видео со свадьбы Никиты Добрынина и Даши Квитковой

К слову, об острове в песне речь идет неспроста, ведь именно на Бали Добрынин сделал Даше предложение.

Свадьба Добрынина и Квитковой

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой прошла на берегу Днепра в одном из самых красивых локаций Киева Perfect Place.

Для торжественной церемонии Даша выбрала платье с откровенным вырезом, а Никита синий костюм, который шил известный украинский дизайнер.

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