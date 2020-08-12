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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

LOBODA в крошечном бикини поделилась фото из Турции

Популярная певица Светлана Лобода (LOBODA) поразила своих поклонников новыми горячими фото в Instagram.

На фотографиях она позирует в крохотном бикини Fendi, солнцезащитных очках и трендовой соломенной шляпке.

Новые фото Светлана Лобода подписала:

— Мы сами создаем удачу, но иногда удача создает нас!

Лобода с концертом приехала в один из курортов Турции.

— Скучаем по концертам, вы — самая красивая женщина, прекрасная фигура, — так поклонники оценили фото певицы.

Премьера нового клипа LOBODA

31 июля состоялась премьера клипа LOBODA на песню Boom Boom, записанной вместе с российским рэпером PHARAOH.

В съемках приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса — Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и другие.

Продюсером одиозного видеоклипа стал актер и юморист Александр Гудков.

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