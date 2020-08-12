В среду, 12 августа, состоялась свадьба Никиты Добрынина и победительницы шоу Холостяк 9 сезона Даши Квитковой.

Пара расписалась еще в мае, однако, из-за карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, само празднование пришлось перенести.

Торжество состоялось на берегу Днепра в одном из самых красивых локаций Киева Perfect Place. Для торжественной церемонии Дарья выбрала платье с откровенным вырезом, а Никита синий костюм, который шил известный украинский дизайнер.

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Супруги долгое время готовились к свадьбе, незадолго до этого они приобрели новую квартиру, а за несколько дней до свадьбы отдохнули в Египте. Там же Даша и организовала девичник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NIKITA (@nikitadobrynin) 12 Авг 2020 в 8:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Galya Rudenko (@galyarudenko) 12 Авг 2020 в 8:56 PDT

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на шоу Холостяк. Среди 25-ти девушек Добрынин выбрал Дашу и подарил ей в финале кольцо. Расписались Добрынин и Квиткова 20 мая, тогда присутствовали только ближайшие родственники и друзья.

После окончания проекта Холостяк пара продолжила встречаться, однако им еще полгода пришлось скрывать свои отношения от посторонних глаз.

По словам пары, труднее всего было не иметь возможность спокойно гулять вместе, ходить в людные места, поэтому гулять приходилось поздно вечером или ночью.