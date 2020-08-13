Известная украинская группа KAZKA представила клип на композицию, которая была представлена еще в прошлом году, под названием Пісня Сміливих Дівчат.

Ролик снимали в Дубае, а режиссером стала Саванна Сэтен. Видео снято в черно-белом формате.

Фоном для клипа стали различные части Дубая, в частности крыша небоскреба Crown Plaza, Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор и Бурдж Халифа.

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— Это клип о внутренней силе и единстве женщин на фоне люминесцентных пейзажей Дубая, — заявили в пресс-службе группы.

Макс Барских — Silence

Популярный украинский певец Макс Барских выпустил новый сингл Silence.

Это первая англоязычная работа исполнителя за последние 8 лет.

Выполненная в стиле summer house, композиция подойдет для летних вечеринок и фестивалей под открытым небом.

Lyric-видео на сингл Silence было снято режиссером Аланом Бадоевым в сотрудничестве с агентством Pink Kiss.

Фото: kazka.band