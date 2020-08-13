Иво Бобул обратился к Кличко и стал мемом

Народный артист Украины Иво Бобул в Facebook опубликовал обращение к мэру Киева Виталия Кличко.

Однако пользователей обращение не сильно заинтересовало, а вот невероятное количество ошибок рассмешило многих.

Так, количество ошибок натолкнуло некоторых пользователей, что страницу артисту помогает вести малолетний внук.

В частности Иво Бобул призывает мэра Киева Вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубування лісових масивів, пенсіонерів та хворих діточок.

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Комментарии взорвались саркастическими репризами: Виталий Кличко, прекратите уже вырубать пенсионеров, вы там совсем?, Славетного КиЇва? А в конце художника накрыло капслоком.

Кроме того, в своем обращении артист говорит, что на местных выборах будет голосовать за Александра Попова, а пользователи пишут, что с такой агитацией и врагов не надо.



























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Иво Бобул на парламентских выборах

В 2019 году Иво Бобул хотел попасть в украинскую политику на внеочередных парламентских выборах.

Артист баллотировался по избирательному списку партии Патриот.