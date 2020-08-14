14 августа не стало известной певицы Валентины Легкоступовой. Она скончалась на 54 году жизни в больнице Москвы, куда попала 11 числа с черепно-мозговой травмой.

Факты ICTV подготовили биографию и лучшие песни Валентины Легкоступовой.

Биография

Будущая певица родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В трехлетнем возрасте переехала в Феодосию.

Образование получила в Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского и Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве.

Впервые выступила в 1985 году в Херсоне. Ее песни сразу же пришлись по душе аудитории.

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Принимала участие в различных мероприятиях, среди которых конкурс в Юрмале и фестиваль молодежи в Чехословакии.

С 1986 по 1992 годы была сотрудником Тульской областной филармонии.

В 2001 год работала в Московском концертном объединении Эстрада.

В 2014 переехала в Испанию, где занималась недвижимостью. В 2018-м вернулась в Феодосию, где стала возглавлять Феодосийский городской отдел культуры, но позже оставила эту должность.

Последние годы жила в оккупированном Крыму.

Лучшие песни

Самая популярная композиция певицы — Ягода-малина.

Также фанатам пришлась по душе ее песня Капля в море.

Среди лучших песен Легкоступовой и композиция И никто другой.

Смерть Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, не приходя в сознание.

После госпитализации в больницу 11 августа с травмой головы она впала в кому.

О смерти сообщила дочь певицы Анетта Бриль.