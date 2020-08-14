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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Парики из спагетти и сомбреро из пиццы: Little Big показала клип на песню Tacos

Российская группа Little Big выпустила клип на новую песню Tacos, актором которой выступил лидер команды Илья Прусикин.

К слову, сингл войдет в новый альбом коллектива, в котором также ожидается feat с украинской певице MARUV.

В ролике танцор Дмитрий Красилов, которого все запомнили, как пухляша из клипа Uno, собирается поужинать у себя на кухне и видит, как еда на столе превращается в танцующих участников группы.

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В клипе традиционно много разных причудливых моментов. Участники Little Big предстают в образе суши, меряют парики из спагетти и сомбреро из пиццы и т. д.

KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат

Известная украинская группа KAZKA представила клип на композицию, которая была представлена еще в прошлом году, под названием Пісня Сміливих Дівчат.

Ролик снимали в Дубае, а режиссером стала Саванна Сэтен. Видео снято в черно-белом формате.

Фото: littlebigband

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