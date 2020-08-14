Умер Сергей Куницкий — причина смерти

Российский актер театра и кино Сергей Куницкий скончался на 36-м году жизни.
Причину внезапной смерти Куницкого сообщили в Московском Губернском театре, а позже это подтвердил его коллега Антона Хабаров.
Сердце или тромб, — написал Хабаров, отвечая в комментариях поклонникам актера.
Сергей Куницкий умер Краснодарском крае. Хоронить актера будут в Одессе, откуда он родом.
Читайте: Умер актер из фильма Кошмар на улице Вязов Джон Саксон
Актер Сергей Куницкий известен ролями в фильмах Мы из будущего и Битва за Севастополь, также снимался в сериалах Ленинград 46 Шеф Тест на беременность и другие.
Озвучил более 20 зарубежных фильмов и мультфильмов. Последние несколько лет посвятил игре в театре.
Смерть автора олимпийского Мишки
О том, что советский художник Виктор Чижиков скончался, стало известно 20 июля.
Самой известной работой Чижикова стал олимпийский Мишка — главный символ олимпиады 1980, которая проходила в СССР.
Кроме этого, художник работал карикатуристом, а позже — в детских изданиях Веселые картинки и Мурзилка.