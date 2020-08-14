Умер Сергей Куницкий — причина смерти

Российский актер театра и кино Сергей Куницкий скончался на 36-м году жизни.

Причину внезапной смерти Куницкого сообщили в Московском Губернском театре, а позже это подтвердил его коллега Антона Хабаров.

Сердце или тромб, — написал Хабаров, отвечая в комментариях поклонникам актера.

Сергей Куницкий умер Краснодарском крае. Хоронить актера будут в Одессе, откуда он родом.

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Актер Сергей Куницкий известен ролями в фильмах Мы из будущего и Битва за Севастополь, также снимался в сериалах Ленинград 46 Шеф Тест на беременность и другие.

Озвучил более 20 зарубежных фильмов и мультфильмов. Последние несколько лет посвятил игре в театре.

Смерть автора олимпийского Мишки

О том, что советский художник Виктор Чижиков скончался, стало известно 20 июля.

Самой известной работой Чижикова стал олимпийский Мишка — главный символ олимпиады 1980, которая проходила в СССР.

Кроме этого, художник работал карикатуристом, а позже — в детских изданиях Веселые картинки и Мурзилка.