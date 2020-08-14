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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Сама себе режиссер: Майли Сайрус выпустила клип на песню Midnight Sky в стиле диско

Майли Сайрус выпустила клип Midnight Sky. Его режиссером является сама певица.

Видео снято в стиле 80-х, о чем свидетельствуют кадры исполнение песни на сцене на фоне надписи Disco.

Midnight Sky — это последний сингл будущего седьмого студийного альбома поп-певицы She is Miley Cyrus. Но он отнюдь не о любви, как может многим показаться.

Это песня о свободе, на что указывают строки: Я рождена, чтобы бежать, я никому не принадлежу. Нет, мне не нужно, чтобы ты меня любил.

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Интересно, что клип Midnight Sky вышел через несколько часов после того, как стало известно о том, что Майли Сайрус и певец Коди Симпсон разошлись после 10 месяцев романа.

Накануне певица сообщила в Instagram, что пара решила индивидуально работать над собой.

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