Исполнитель Drake презентовал клип на общий с Lil Durk трек под названием Laugh Now Cry Later.

Это первый сингл из нового альбома Certified Lover Boy, дата которого не известна.

Видео снимал режиссер Дэйв Майерс в кампусе бренда Nike в Орегоне.

В песне много достаточно ироничных строк.

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— Пожалуйста, не играйте песни этого н*****а на этой вечеринке, я даже не могу это слушать. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с кем-то, это должно быть победный круг, — зачитывает Drake.

В видео можно увидеть баскетболиста Кевина Дюранта, игроков в американский футбол Маршона Линча и Оделла Бекхэма, комика Druski2Funny и блогера Aggy Abby.

Однако американский журнал The Rolling Stone пишет, что клип больше похож на длинную рекламу бренда.

Майли Сайрус — Midnight Sky

Майли Сайрус выпустила клип Midnight Sky. Его режиссером является сама певица.

Видео снято в стиле 80-х, о чем свидетельствуют кадры исполнение песни на сцене на фоне надписи Disco.