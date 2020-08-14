Умерла певица Валентина Легкоступова. Исполнительницы хита Ягода-малина не стало на 54 году жизни.
О смерти сообщила дочь исполнительницы Анетта Бриль.
— Сегодня в 15.30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память, — написала дочь Легкоступовой в Instagram.
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Последние дни жизни Валентина Легкоступова провела в больнице, не выходя из комы.
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Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…
Валентина Легкоступова попала в больницу
Известная советская и российская певица Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске. Вместе с семьей жила в Крыму.
11 августа стало известно, что Легкоступова попала в больницу с тяжелым ранением головы.
О причинах инцидента не сообщается. Накануне ее госпитализировали в наркологическую клинику. У Валентины Легкоступовой были серьезные проблемы с алкоголем.
30 декабря 2020 года певице исполнилось бы 55 лет.