15 августа американскому актеру, режиссеру и сценаристу Бену Аффлеку исполняется 48 лет. Аффлек дважды лауреат премии Оскар в номинации лучший фильм 2012 Арго и за сценарий для фильма Умница Уилл Гантинґ. Но, что интересно, Бен также получал за свою карьеру и антипремии Золотая малина в номинации худший актер в фильмах Джили, Час расплаты и Сорвиголова.

Факты ICTV подготовили топ-5 фильмов с лучшими ролями Бена Аффлека.

Исчезнувшая

Триллер, который получил положительные отзывы от аудитории и кинокритиков. Фильм снят на основе одноименного романа американской писательницы Гилиян Флинн.

Бен Аффлек исполняет роль жестокого и нервного Ника Дана, которого подозревают в убийстве своей жены. Интересный факт, что актер для съемок этого фильма общался с реальными осужденными, которые убивали своих жен.

Читайте: Ирландец и Птичий короб: топ-10 самых популярных фильмов на Netflix

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, 2016

Когда зрители узнали, что роль Бэтмена в этом фильме будет играть Бен Аффлек, то на актера взвалилась волна критики и хейта. Но в конечном итоге Аффлек поднял киноленту на другой уровень, по этому теперь и фанаты и хейтеры в ожидании следующего Бэтмена в исполнении Бена Аффлека.

Арго, 2012

Звездный час Бена Аффлека. В киноленте Арго актер выступил продюсером проекта, режиссером и исполнителем главной роли. Эта кинолента — драма о событиях в Иране в 1979 году, где персонаж Аффлека — специалист ЦРУ, разрабатывающий коварный план, чтобы освободить рабочих посольства в Тегеране.

Перл-Харбор, 2001 Боевик и мелодрама о главной военной катастрофе США во время Второй мировой войны. Аффлек исполняет роль пилота воздушного корпуса США, который одновременно спасает свою жизнь во время трагедии и переживает любовный треугольник с медсестрой Эвелин. Фильм был номинирован на Золотой Глобус и получил статуэтку Оскар за лучшую звукорежиссуру.

Догма, 1999 Американская комедийная кинолента о двух ангелах Локи (Мэтт Дэймон) и Бартлби (Бен Аффлек), которых Господь изгнал из рая за непослушание. Но появляется новость, что благодаря опровержению определенных догм они могут вернуться в рай, и ангелы решают воспользоваться таким шансом. Интересный факт, что несколько католических организаций выступили против этого фильма, но в начале киноленты указано, что Догму не стоит воспринимать всерьез, ведь у Бога тоже есть чувство юмора.