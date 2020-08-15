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Факты / Шоу-бизнес / Кино

5 лучшиих фильмов с Беном Аффлеком

15 августа американскому актеру, режиссеру и сценаристу Бену Аффлеку исполняется 48 лет. Аффлек дважды лауреат премии Оскар в номинации лучший фильм 2012 Арго и за сценарий для фильма Умница Уилл Гантинґ. Но, что интересно, Бен также получал за свою карьеру и антипремии Золотая малина в номинации худший актер в фильмах Джили, Час расплаты и Сорвиголова.

Факты ICTV подготовили топ-5 фильмов с лучшими ролями Бена Аффлека.

  • Исчезнувшая

Триллер, который получил положительные отзывы от аудитории и кинокритиков. Фильм снят на основе одноименного романа американской писательницы Гилиян Флинн.

Бен Аффлек исполняет роль жестокого и нервного Ника Дана, которого подозревают в убийстве своей жены. Интересный факт, что актер для съемок этого фильма общался с реальными осужденными, которые убивали своих жен.

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  • Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, 2016

Когда зрители узнали, что роль Бэтмена в этом фильме будет играть Бен Аффлек, то на актера взвалилась волна критики и хейта. Но в конечном итоге Аффлек поднял киноленту на другой уровень, по этому  теперь и фанаты и хейтеры в ожидании следующего Бэтмена в исполнении Бена Аффлека.

  • Арго, 2012

Звездный час Бена Аффлека. В киноленте Арго актер выступил продюсером проекта, режиссером и исполнителем главной роли. Эта кинолента —  драма о событиях в Иране в 1979 году, где персонаж Аффлека — специалист ЦРУ,  разрабатывающий коварный план, чтобы освободить рабочих посольства в Тегеране.

  • Перл-Харбор, 2001

Боевик и мелодрама о главной военной катастрофе США во время Второй мировой войны. Аффлек исполняет роль пилота воздушного корпуса США, который одновременно спасает свою жизнь во время трагедии и переживает любовный треугольник с медсестрой Эвелин. Фильм был номинирован на Золотой Глобус и получил статуэтку Оскар за лучшую звукорежиссуру.

 

  • Догма, 1999

Американская комедийная кинолента о двух ангелах Локи (Мэтт Дэймон) и Бартлби (Бен Аффлек), которых Господь изгнал из рая за непослушание. Но появляется новость, что благодаря опровержению определенных догм они могут вернуться в рай, и ангелы решают воспользоваться таким шансом. Интересный факт, что несколько католических организаций выступили против этого фильма, но в начале киноленты указано, что Догму не стоит воспринимать всерьез, ведь у Бога тоже есть чувство юмора.

Если фильмов с Беном Аффлеком на выходных будет недостаточно, предлагаем посмотреть сериалы Netflix. Мы собрали новинки на любой вкус.

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