StarLightMedia отмечает сезон юбилеев

2020-й и начало следующего года для телевизионной группы №1 будут особенными, ведь скоро начнется сезон юбилеев. Программа Факты на ICTV будет праздновать 20-летие, Факты недели. 100 минут и Свобода слова — 15-летие. Серебряная дата у Викна-новости на СТБ, которым исполняется 25 лет.

Еженедельно редакции общественно важных программ StarLightMedia производят более 60 часов контента, им доверяют и отдают предпочтение более 14 млн украинцев.

— ICTV мы строили как современное телевидение современной Украины. Страны, которая сделала свой выбор в Независимости. Мы хотели быть голосом этой независимости, каналом людей, у которых светятся глаза и которые не боятся работы. Людей труда в лучшем и самом высоком смысле этого слова. И с самого начала самым важным для нас было стать близкими к людям, понимая важное и смотря вперед! Благодаря новой украинской журналистике, заложившей основы редакций Викна-новости и Факты, мы более 25 лет назад начали формировать украинскую повестку дня. Телеканал ICTV даже сделал видео со звездами, которые исполняли гимн Украины — чтобы начинать свой день по-украински, — комментирует Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

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Команды Фактов и Викна-новости делают колоссальную работу, которая воплотилась в 88 120 выпусков, а это 17 700 часов эфира. В свою очередь Свобода слова имеет 900 выпусков — 1 400 часов эфира.

В то же время Факты недели уже 5-й месяц подряд удерживают лидерство среди итоговых программ. Масштабы производства показывают, что StarLightMedia сегодня является крупнейшим новостным продакшном в стране.

— Мы создали первую площадку в Украине, где предложили политикам говорить в прямом эфире о самом важном — так родилась Свобода слова. А чтобы объяснить то, о чем временами политики предпочитали молчать, — Факты недели. Сейчас с новостями и общественно важными программами нашего Дивизиона, такими как Антизомби и Гражданская оборона, еженедельно контактирует более 50% украинцев в возрасте 18+, более 15 млн человек. Это больше половины всех украинцев, которые смотрят телевидение. Поэтому поздравляю команды наших любимых программ с юбилеями и желаю достичь еще более высоких свершений! У нас еще много работы и совместных побед впереди, — добавляет Богуцкий.

Из года в год группа подтверждает свое лидерство по объемам и количеству охвата аудитории, только с начала 2020 года зрителями наших программ уже стали более 90% украинцев.

Такие данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитория: 18+; 18-54 (50+); Universe; М 18-54 (50+).

В январе этого года у StarLightMedia появилось направление устойчивого развития. Компания стала первой украинской медиакомпанией, которая ориентируется в совершенствовании своего бизнеса на принципы устойчивого развития ООН.