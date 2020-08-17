Съемки проекта Холостячка с актрисой Ксенией Мишиной в самом разгаре. Звезда проводит по 12 часов на площадке, общается с мужчинами и строит отношения в рамках реалити-шоу.

Факты ICTV пообщались с Ксенией Мишиной и узнали о впечатлениях от участия в проекте Холостячка, о мужчинах и ее графике.

Я стану самой богатой на свидания женщиной Украины. Мишина о проекте Холостячка

Актриса Ксения Мишина с полной серьезностью отнеслась к проекту Холостячка. По ее словам, это не просто шоу, это реалити. Поэтому она пытается не играть, а проживать его.

— Это такой проект, где я сказала, что буду его проживать, потому что по-другому совершенно не получится. Камеры всегда все видят. Если я начну кого-то обманывать и что-то играть, это сразу увидят. Важно прожить этот период жизни и воспринять его как часть моего пути, — говорит Ксения Мишина.

По ее словам, первые съемки были самыми волнительными.

— Я очень волновалась в первый съемочный день. Это невероятно, трогательно, волнительно. Я стояла, и у меня ладошки были потные. Я пыталась с собой совладать. Мне казалось, что когда я улыбаюсь, у меня натянутая улыбка. Волнение было на уровне, — делится актриса.

Участие в подобном проекте — большая работа, ведь довольно сложно в ограниченных по времени условиях узнать мужчин, дать возможность каждому раскрыться.

— Мы привыкли встречаться и строить отношения постепенно, а там все по-другому. Мы ограничены во времени, и не каждого мужчину есть возможность узнать в полной мере, — дополняет Холостячка.

Участие в проекте уже успело удивить Ксению Мишину. Сюрпризы начались с первых съемок, когда пришел знакомый для нее человек и сделал вид, что раньше не встречал ее.

Также звезду удивили и свидания.

— Я стану самой богатой на свидания женщиной Украины, потому что таких классных, интересных и креативных свиданий в моей жизни еще не было. Мужчины пытаются удивить меня, — продолжает она.

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Я ничего не знаю о мужчинах. Холостячка об участниках проекта

На проект пришли абсолютно разные мужчины, и общение с каждым очень интересно, говорит Мишина.

— Я общаюсь с каждым мужчиной и понимаю, насколько они все разные и по-разному раскрываются. И это очень интересно. Психотипы людей, психотипы мужчин, кто как ко мне относится, кто как себя преподносит, кто как хочет меня удивить, — объясняет Ксения Мишина.

Несмотря на свой опыт в отношениях, только на проекте актриса поняла, что ничего не знает о мужчинах.

— Я каждому по-особенному нравлюсь, каждый по-особенному меня видит. Взаимодействие и общение происходит по-разному. И это очень интересно. С каждым новым днем я начинаю понимать, что я ничего не знаю о мужчинах, — комментирует звезда.

По словам Мишиной, в мужчинах для нее главное интеллект, однако из-за ограниченности во времени ей пришлось ориентироваться на внешний вид.

— Первое — это визуал. Мужчины выходили из авто, подходили ко мне, два-три слова, — продолжает актриса.

В то же время у нее нет идеала, и она готова дать шанс каждому.

— У меня нет идеала. Все мужчины, которые присутствовали в моей жизни, разные. Мужчинам очень тяжело. Они по своей природе более скрытны, чем женщины. А здесь они показывают свои чувства напоказ. Мне хочется всех поддержать, — подводит итог она.

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Мера во всем. Мишина о своем графике

Сейчас участие в съемках занимает у Ксении Мишиной много времени, но, несмотря на это, она следит за своим здоровьем.

— Всегда все должно быть в меру. Если чему-то жертвовать себя, то это может обернуться нехорошо для моего физического и психологического здоровья, — говорит Ксения Мишина.

Также звезда поделилась своей диетой. По ее словах, во время съемок тяжело придерживать правильного питания, однако она старается следить за ним.

— Я стараюсь питаться правильно, фильтровать еду и насыщать свой организм правильными продуктами, — объясняет Холостячка.

Проект Холостячка

В августе стало известно о старте съемок самого романтического реалити страны Холостячка.

Участницей проекта стала звезда сериала Крепостная Ксения Мишина.

Актриса уже делилась своими впечатлениями от проекта и рассказывала о том, как проходят первые вечеринки.

Фото: СТБ