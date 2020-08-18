Певица из Беларуси Бьянка представила трек под названием Белая Русь. Песня посвящена ситуации на ее родине, которая сложилась после президентских выборов. Речь идет о протестах, силовых задержаниях и забастовках на предприятиях.

Трек она записала в дуэте с Максом Лоренсом.

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— Белая Русь, моя Белая Русь; Я за тебя сегодня так сильно боюсь; Моя мама там, мой брат, друзья; Я так хочу помочь! Услышьте меня! – поет Бьянка.

На обложке трека изображены Бьянка, Макс Лоренс та голуб (символ миру. – Ред.).

Макс Корж презентовал трек Времена

За два дня до выборов в Беларуси Макс Корж выпустил песню Времена. Это третий трек артиста в 2020 году. Ранее вышли песни Разнесем и Малолеткой.

Поклонник сразу заметили политический подтекст в песне.

Фото: biankarnb