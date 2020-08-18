Волынскому 12-летнему школьнику Максиму Ткачуку отказали в регистрации на нацотбор в детском Евровидении 2020, поскольку он участвовал в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.

Соорганизатором конкурса была контора Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне, которая является органом исполнительной власти РФ.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что мальчик победил в конкурсе, но его бабушка не сообщила об этом, когда подавала документы на нацотбор в детском Евровидении.

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Он объяснил, что правила отбора были нарушены, поскольку участник должен гарантировать, что не выступал на любых публичных и частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и не планирует соответствующих выступлений как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса.

Детское Евровидение 2020

В Украине 5 августа начали принимать заявки на участие в нацотборе на детское Евровидение 2020.

Однако правила отбора несколько изменились. Теперь дети могут выступать как с собственной песней, так и с кавером. Отбор и голосования пройдут в онлайн-режиме.