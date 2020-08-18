StarLightMedia вошла в топ-25 лучших работодателей Украины

Медиагруппа StarLightMedia вошла в рейтинг топ-работодателей Украины топ-100. Рейтинги крупнейших, где заняла почетное 21-е место. А Human Capital директор Группы Людмила Довгоброд, согласно рейтингу, признана одной из лучших HR-управленцев Украины.

При оценке работодателей принимался во внимание комплекс мер, направленных на поддержку и развитие команд, в том числе в период пандемии коронавируса. С началом пандемии в StarLightMedia был разработан комплексный план действий. Команду медиагруппы быстро перевели на дистанционную работу и обеспечили всеми необходимыми средствами личной защиты.

Мы откорректировали производственные процессы, в частности разработали 10 золотых правил безопасного творчества и подробный протокол проведения съемок. А также разработали проект психологической поддержки персонала.

Психологи ежедневно консультируют работников онлайн и ежемесячно проводят лекции о поддержке психоэмоционального состояния. Для помощи в сложных жизненных обстоятельствах у нас действует Благотворительный Фонд взаимопомощи StarLight Hope.

Во время карантина в StarLightMedia начали реализовывать проект дистанционной работы Remote. Его цель — эффективная и комфортная работа в посткарантинной реальности, которая уже стала новой нормой жизни. В рамках проекта компания на постоянной основе вводит новую удаленную форму сотрудничества с сотрудниками.

Особое внимание мы уделяем интеграции remote-работников в корпоративную культуру, обеспечению им всех тех условий, что и для офисных сотрудников, а также обеспечению руководителей инструментами управления смешанными командами.

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Также эксперты отметили корпоративную программу поддержки отцовства Звездочки. Она действует в StarLightMedia и имеет широкий спектр услуг: от бесплатных курсов по подготовке к родам и льгот на лабораторные исследования для будущих мам до организации домашнего рабочего места с полным техническим обеспечением.

— Новые нормы условий работы и социального поведения, продиктованные карантином, — особый вызов для креативных индустрий. Здоровье наших сотрудников и участников проектов — тот приоритет, который мы не размениваем. Мы создаем безопасные условия для работы талантливых людей, создающих истории, которые вдохновляют, — говорит Михаил Царев, генеральный директор StarLightMedia.

Еще один проект компании, который привлек внимание авторов рейтинга, — Spring Booster. Это программа корпоративного MBA, реализованная в партнерстве с Deloitte Academy. В ее рамках 55 руководителей из команды лидеров изменений в течение года, который состоял из 9 модулей, учились и разрабатывали проекты для развития StarLightMedia.

Топ работодателей и HR-управленцев формировался из трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), мнения экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%). В лонг-лист вошли более 140 компаний.

Эксперты и редколлегия оценивали позиционирование компаний на рынке труда, продвижение привлекательного образа работодателя, репутацию компаний, программы социальной ответственности и наличие образовательных программ.

Кроме того, в этом году StarLightMedia отмечает сезон юбилеев. В частности, программа Факты на ICTV будет праздновать 20-летие, Факты недели. 100 минут и Свобода слова — 15-летие.