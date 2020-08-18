С цветами посреди поля: обнаженная Настя Каменских поразила новым фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала своих поклонников новым откровенным фото в Instagram.

На фотографии Настя позирует со спины полностью обнаженной, а вокруг нее — пшеничное поле. В руках певица держит букет полевых цветов.

В посте Настя Каменских написала большой текст, в котором поделилась своим вдохновением во время уединения на природе.

— Только я и природа, и ничто — ни одежда, ни мысли, ни окружающие люди не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.

Она добавила, что очень ценит моменты, когда можно отдохнуть и просто насладиться летом.

Всего за час фото Насти Каменских вступило 160 тыс. лайков.

Как менялась Настя Каменских

33-летняя певица Настя Каменских прошла путь от обладательницы пышных форм до фитоняшки за долгое время своей певческой карьеры.

Несмотря на победу в номинации Самая красивая женщина Украины 2009 по версии журнала Viva, уже через несколько лет Каменских набрала вес, о чем говорили неудачно выбранные платья и невыгодные ракурсы.

Однако со временем Настя начала уделять значительное внимание спорту, лишилась лишних пометок на весах и даже завела спортивный блог, где дает практические советы, как держать себя в форме.