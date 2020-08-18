С цветами посреди поля: обнаженная Настя Каменских поразила новым фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала своих поклонников новым откровенным фото в Instagram.
На фотографии Настя позирует со спины полностью обнаженной, а вокруг нее — пшеничное поле. В руках певица держит букет полевых цветов.
В посте Настя Каменских написала большой текст, в котором поделилась своим вдохновением во время уединения на природе.
— Только я и природа, и ничто — ни одежда, ни мысли, ни окружающие люди не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.
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Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой ???? Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция — каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас ???? Только я и природа, и ничто — ни одежда, ни мысли, ни окружающие — не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений ⠀ Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом ???? Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает. ⠀ Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать ???? ⠀ Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение ⠀ #feelthenature #meadow #naturelover
Она добавила, что очень ценит моменты, когда можно отдохнуть и просто насладиться летом.
Всего за час фото Насти Каменских вступило 160 тыс. лайков.
Как менялась Настя Каменских
33-летняя певица Настя Каменских прошла путь от обладательницы пышных форм до фитоняшки за долгое время своей певческой карьеры.
Несмотря на победу в номинации Самая красивая женщина Украины 2009 по версии журнала Viva, уже через несколько лет Каменских набрала вес, о чем говорили неудачно выбранные платья и невыгодные ракурсы.
Однако со временем Настя начала уделять значительное внимание спорту, лишилась лишних пометок на весах и даже завела спортивный блог, где дает практические советы, как держать себя в форме.