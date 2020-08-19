Бен Кросс умер от осложнений после болезни

Известный британский актер Бен Кросс умер на 73-м году жизни.
Причиной его смерти стали осложнения вследствие короткой болезни, информацию подтвердила семья актера.
— Я искренне растрогана, но вынуждена поделиться, что мой отец умер несколько часов назад, — написала в соцсетях дочь актера Лорен.
Самые известные роли Кросса — Гарольд Абрахамс в Огненных колесницах (1981) и Сарек в Звездном пути (2009).
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В 2006 актер снялся в фильме Нюрнберг: нацисты на суде, где сыграл Рудольфа Гесса.
Представители Бена Кросса отметили, что он как раз закончил съемки в фильме Последнее письмо от твоего любимого, который должен выйти до конца 2020 года.
Смерть Джона Саксона
26 июля американский актер Джон Саксон умер в результате осложнений, вызванных затяжной пневмонией.
Ему было 83 года: о большой потере сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.
Самая известная роль Саксона — лейтенант Томпсон в культовой трилогии Кошмар на улице Вязов.