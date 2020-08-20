PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Билли Айлиш выступила с критикой Трампа и спела на съезде демократов

18-летняя певица Билли Айлиш исполнила новую песню на национальном съезде Демократической партии.

Перед этим она произнесла сильную речь с критикой президента США Дональда Трампа.

Певица поддержала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и призвала американцев идти на выборы.

Читайте: В знак протеста. Билли Айлиш обнажилась перед фанатами на концерте

— Вам не нужно, чтобы я говорила вам, что все в порядке — Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что нам дорого. Нам нужны лидеры, которые будут решать такие проблемы, как изменение климата и коронавирус, а не отрицать их. Лидеры, которые будут бороться с системным расизмом и неравенством, — сказала она.


My Future: Билли Айлиш

31 июля Билли Айлиш представила новый трек и клип на песню My Future. Певица поет о своем прошлом и как оно повлияло на ее творчество.

Суть песни заключается в том, чтобы научиться любить себя и отбросить все мысли из прошлого и увидеть будущее.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка