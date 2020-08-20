Билли Айлиш выступила с критикой Трампа и спела на съезде демократов

18-летняя певица Билли Айлиш исполнила новую песню на национальном съезде Демократической партии.

Перед этим она произнесла сильную речь с критикой президента США Дональда Трампа.

Певица поддержала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и призвала американцев идти на выборы.

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— Вам не нужно, чтобы я говорила вам, что все в порядке — Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что нам дорого. Нам нужны лидеры, которые будут решать такие проблемы, как изменение климата и коронавирус, а не отрицать их. Лидеры, которые будут бороться с системным расизмом и неравенством, — сказала она.

I’ll just say what @billieeilish said: vote like your life depends on it. #DemConvention pic.twitter.com/5ewebNvQGg — Joe Biden (@JoeBiden) August 20, 2020





My Future: Билли Айлиш

31 июля Билли Айлиш представила новый трек и клип на песню My Future. Певица поет о своем прошлом и как оно повлияло на ее творчество.

Суть песни заключается в том, чтобы научиться любить себя и отбросить все мысли из прошлого и увидеть будущее.