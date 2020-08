Билли Айлиш выступила с критикой Трампа и спела на съезде демократов

18-летняя певица Билли Айлиш исполнила новую песню на национальном съезде Демократической партии.

Перед этим она произнесла сильную речь с критикой президента США Дональда Трампа.

Певица поддержала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и призвала американцев идти на выборы.

I’ll just say what @billieeilish said: vote like your life depends on it. #DemConvention pic.twitter.com/5ewebNvQGg

— Joe Biden (@JoeBiden) August 20, 2020