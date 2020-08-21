Украинский певец Михаил Хома (DZIDZIO) исполнил государственный Гимн Украины с Молодежным симфоническим оркестром

— Для меня большая честь исполнять Гимн Украины! В это я вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев во всем мире на победу! Слава Украине! — сказал он.

Дирижером выступила Оксана Лынив.

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DZIDZIO неоднократно исполнял гимн Украины в разных интерпретациях. Впервые перед широкой публикой он спел его в октябре 2019 года на стадионе Металлист в Харькове перед матчем Украина-Литва.

В апреле певец вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством дирижера Оксаны Лынив записал Духовный Гимн Украины Боже великий, единый, нам Украину храни.