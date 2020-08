Американская певица Мэрайя Кэри представила новую песню Save the Day.

Save the Day спродюсированная давним коллегой певицы Джермейном Дюпри.

Трек вошел в новый альбом The Rarities, который должен выйти 2 октября. Он будет включать в себя любимые песни певицы из ее хранилища, которое насобиралось за ее 30-летнюю карьеру.

— В основном, я нашла вещи в своем хранилище, над которыми я либо давно начала работать и никогда не выпускала, либо я хотела закончить микширование, либо сделать что-то еще. Но это песни, которые ранее не были выпущены, — сказала она.

Альбом тесно связан с ее мемуарами Смысл жизни Мэрайи Кэри, которые ждут выхода 29 сентября на лейбле Andy Cohen Books.

Мэрайя Кэри — All I Want For Christmas Is You

В декабре Мэрайя Кэри освежила свою песню All I Want For Christmas Is You новым видео и отметила 25-летие выхода песни.

20 декабря 1994 года вышел ее альбом с легендарным треком.

Источник: Rolling Stone