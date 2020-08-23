Ольга Фреймут заболела коронавирусом

У украинской телеведущей Ольги Фреймут подтвердили коронавирус. Об этом она сообщила в Instagram.

Когда и где заболела не знает, но о своем диагнозе сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.

Сейчас Ольга Фреймут находится дома на самоизоляции и уверяет, что чувствует себя уже лучше. Телеведущая также поблагодарила всех за теплые слова поддержки.

Коронавирус у Тимошенко

Сегодня коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко — народного депутата и лидера парламентской фракции Батькивщина.

У нее повышенная температура, политик находится в тяжелом состоянии.

Также коронавирус подтвердился у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, но об их состоянии здоровья ничего не известно.

Фото: freimutolia