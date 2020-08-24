Менеджер Океана Эльзы Виктория Хоменко и продюсер Бумбокса Алексей Согомонов заявили в соцсети, что они не давали разрешение на использование композиций в песенной истории Украины из 42 фрагментов хитов ко Дню Независимости, исполненную звездами на Михайловской площади.

Более того, по их словам, к правообладателям даже никто не обращался.

– Независимость — это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе и к правам. Кажется так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались, – отметила Хоменко.

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А лидер Тартака Александр Положинский, которого сегодня наградили орденом За заслуги ІІІ ступени, не знает, как теперь реагировать на награду.

– Все свои важные награды я уже получил, а это — как какое-то издевательство. Еще и песню взяли в какое-то попурри, меня не спросив, – отметил певец.

На Михайловской площади 24 августа украинские звезды устроили 15-минутное яркое шоу ко Дню Независимости, представив песенную историю страны. Они исполнили 42 фрагмента известных хитов — от классических до самых современных.

Выступили Дмитрий Монатик, Олег Винник, Джамала, Потап, Ирина Билык и многие другие, а под конец Нина Матвиенко спела Червону руту.