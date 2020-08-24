Незабываемое, яркое шоу устроили звезды на Михайловской площади в Киеве ко Дню Независимости.

Они представили песенную историю современной Украины из 42 фрагментов знаковых композиций.

Самые известные хиты — от классических до самых современных — прозвучали в исполнении Дмитрия Монатика, Олега Винника, Джамалы, Потапа, Другої Ріки, Ирины Билык, Александра Пономарева, Ольги Поляковой, Русланы, Тины Кароль, Натальи Могилевской, Павла Зиброва, Верки Сердючки и многих других.

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Завершилось 15-минутное шоу Червоною рутою в исполнении Нины Матвиенко.

Празднование Дня Независимости в Киеве продолжается. В частности, от парка Шевченко возле метро Льва Толстого стартовало шествие ветеранов.

С флагами Украины и портретами погибших на Донбассе они идут к Майдану Незалежности.

Отдельной колонной также идут те, кто поддерживают подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.