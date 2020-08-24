Популярная певица Бейонсе презентовала клип на песню Brown Skin Girl, который входит в третий визуальный альбом Black Is King.

Ранее видео было доступно на стриминговом сервисе Disney+, а сейчас клип появился на YouTube.

В ролике снялись дочь Бейонсе Блу Айви, лауреат Оскара актриса Люпита Нионго, бывшая коллега певицы по группе Destiny’s Child Келли Роуленд и модель Наоми Кэмпбелл.

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Блу Айви поет только последние строки в песне.

— В этом видео для меня было очень важно отразить совершенно разные оттенки темной кожи. Мы хотели показать каждого героя в величественном свете, — рассказала Бейонсе в эфире шоу Good Morning America.

Майли Сайрус — Midnight Sky

Майли Сайрус выпустила клип Midnight Sky. Его режиссером является сама певица.

Видео снято в стиле 80-х, о чем свидетельствуют кадры исполнение песни на сцене на фоне надписи Disco.