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Экранизация игры Dragon’s Dogma: Netflix выпустил первый трейлер

Стриминговый сервис Netflix презентовал первый трейлер аниме-сериала, который был создан по мотивам игры Dragon’s Dogma.

Премьера сериала состоится 17 сентября.

По сюжету дракон нападает на герцогство Гранзис и забирает у главного героя по имени Итан сердце. Герой остается в живых и отправляется на поиски дракона.

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Однако на пути Итана подстерегают такие чудовища, сражаясь с которыми он и сам может превратиться в монстра.

Режиссером проекта стала Синъя Сугай.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Отрывок поэмы Тараса Шевченко Катерина вставили в трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, который вышел 23 июля.

Ее разработкой занимается студия GSC Game World, которая базируется в Киеве.

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