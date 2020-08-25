Стриминговый сервис Netflix презентовал первый трейлер аниме-сериала, который был создан по мотивам игры Dragon’s Dogma.
Премьера сериала состоится 17 сентября.
По сюжету дракон нападает на герцогство Гранзис и забирает у главного героя по имени Итан сердце. Герой остается в живых и отправляется на поиски дракона.
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Однако на пути Итана подстерегают такие чудовища, сражаясь с которыми он и сам может превратиться в монстра.
Режиссером проекта стала Синъя Сугай.
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Отрывок поэмы Тараса Шевченко Катерина вставили в трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, который вышел 23 июля.
Ее разработкой занимается студия GSC Game World, которая базируется в Киеве.